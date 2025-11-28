Бывший СССР
В Раде потребовали немедленно созвать заседание из-за ситуации с Ермаком

«ЕС» потребовала созыв заседания Верховной Рады из-за ситуации с Ермаком
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» («ЕС») потребовала немедленно созвать заседание Верховной Рады из-за ситуации с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале «ЕС».

«Требуем немедленного созыва заседания Верховной Рады. Время вернуть парламенту субъектность и его конституционную роль», — подчеркнули в «ЕС».

Представители партии Порошенко призвали сменить руководство возглавляемой Ермаком украинской делегации на переговорах между Киевом, Вашингтоном и Москвой и «очистить состав переговорщиков». В «ЕС» также потребовали отставки Ермака с поста главы офиса президента Украины.

28 ноября к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Позднее он подтвердил информацию об этом.

