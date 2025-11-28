Мир
16:34, 28 ноября 2025

Во Франции потребовали прекратить помощь Украине после обысков у Ермака

Филиппо призвал прекратить помощь Украине после обысков НАБУ и САП у Ермака
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с призывом о прекращении финансовой помощи Украине после сообщений о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом политик высказался в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вот куда уходят наши деньги! Мы говорим о его (Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») правой руке, его ближайшем соратнике! Стоп! Ни евро Украине, там война и коррупция!» — возмутился он.

О начале обысков у Ермака стало известно утром 28 ноября. По данным СМИ, следственные мероприятия проводят десять сотрудников антикоррупционных органов.

Сам глава офиса президента Украины заявил, что оказывает содействие следствию и предоставил правоохранителям полный доступ к своей квартире.

