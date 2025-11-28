Бывший СССР
ВС России ударили по аэродрому со специалистами НАТО

Лебедев: ВС России нанесли удар по аэродрому в Одессе со специалистами НАТО
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому в Одессе и ликвидировали специалистов НАТО. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Потери противника значительные. По линии источников проходят данные о 28 погибших, до 70 раненых. Среди ликвидированных — иностранные военные специалисты, в том числе из стран НАТО», — написал он.

По словам Лебедева, аэродром в Буялыке использовался для запусков беспилотников для ударов большой дальности, направлявшихся в сторону Крыма. Он уточнил, что именно оттуда отправляли беспилотники, которые нанесли удар по Таганрогу.

В ночь на 27 ноября ВСУ выпустили свыше 200 беспилотников по регионам юга России. В Таганроге жертвами атаки стали трое человек, еще как минимум десять ранены. Повреждены жилые дома. 27 ноября объявлен в городе днем траура.

