Зеленский: Украина будет потеряна при утрате единства

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие потери Украины. Об этом он заявил в вечернем обращении в своем Telegram-канале.

«Не имеем права не дожать, не имеем права отступить или рассориться. Потеряем единство — рискуем потерять все: себя, Украину, свое будущее», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина больше «не будет совершать ошибки», как того якобы хочет Россия.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак подал в отставку, о чем заявил украинский лидер в своем Telegram-канале.