Орбан предрек политическое землетрясение в Европе после одного события

Орбан: Признание поражения Киева в конфликте вызовет землетрясение в политике ЕС

Признание европейскими странами поражения Киева в конфликте станет событием, которое вызовет землетрясение в политике ЕС и волну отставок тех, кто препятствовал более скорому завершению боевых действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляция его выступления велась на его YouTube-канале.

«Признание, что эта война проиграна, и мы не будем ее продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», — предрек венгерский премьер.

Он подчеркнул, что после этого станет очевидно, что условия мирного соглашения 2022 года, подписание которого сорвалось из-за давления стран Запада, были значительно выгоднее для Украины, чем нынешние.

«Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге? В Америке это легко, потому что тот, кто допустил эту ошибку, проиграл выборы и ушел в отставку. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была его ошибка. А как насчет Франции и Германии?» — сказал Орбан.

Ранее венгерский премьер-министр высказался о судьбе послевоенной Украины. По его словам, она должна превратиться в буферную зону между Россией и НАТО.