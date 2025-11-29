Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 29 ноября 2025Мир

Отставку Ермака связали с планом США по Украине

Аналитик Верноле: Отставка Ермака связана с обсуждением плана США по Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lian Yi / XinHua / Globallookpress.com

Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака связана с обсуждением мирного плана США по Украине. Об этом заявил вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле, сообщает РИА Новости.

«Этот коррупционный скандал выходит на поверхность именно в тот момент, когда цель состоит в том, чтобы загнать Зеленского в угол и принудить его к сделке», — объяснил аналитик.

Он не исключил, что дальнейшее развитие расследования может вынудить уйти в отставку и самого украинского лидера.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своей непримиримой позицией по вопросу уступок России мешают президенту США Дональду Трампу подтолкнуть Украину и Россию к скорейшему заключению мирной сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    Уиткофф предложил Украине замену ракетам Tomahawk

    В Германии митинг против оппозиции перерос в столкновения с полицией

    Россиянам раскрыли преимущества романов после 45 лет

    Минобороны отчиталось о сбитых над двумя российскими регионами украинских беспилотниках

    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак и Лолиту на мошенничество

    Журова оценила нападение Большунова на соперника

    В ЮАР журналистку задержали после возвращения из России

    Россиянки вспомнили о зоне бикини под Новый год

    Отставку Ермака связали с планом США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости