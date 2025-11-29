Отставку Ермака связали с планом США по Украине

Аналитик Верноле: Отставка Ермака связана с обсуждением плана США по Украине

Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака связана с обсуждением мирного плана США по Украине. Об этом заявил вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле, сообщает РИА Новости.

«Этот коррупционный скандал выходит на поверхность именно в тот момент, когда цель состоит в том, чтобы загнать Зеленского в угол и принудить его к сделке», — объяснил аналитик.

Он не исключил, что дальнейшее развитие расследования может вынудить уйти в отставку и самого украинского лидера.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своей непримиримой позицией по вопросу уступок России мешают президенту США Дональду Трампу подтолкнуть Украину и Россию к скорейшему заключению мирной сделки.