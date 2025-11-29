Интернет и СМИ
20:08, 29 ноября 2025

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Алисы»

Downdetector: В работе голосового помощника «Алиса» произошли сбои
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника «Алиса». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Число жалоб на сбои в сервисе достигло 1914. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа — 19 процентов, а также Архангельской, Калининградской, Ярославской областей и Москвы.

Ранее в работе WhatsApp в российских регионах произошел сбой. Больше всего жалоб на проблемы в работе мессенджера поступило от жителей Москвы. Также о неполадках сообщили из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Московской областей и других регионов.

