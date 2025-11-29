Пользователи пожаловались на сбои в работе «Алисы»

Downdetector: В работе голосового помощника «Алиса» произошли сбои

Пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника «Алиса». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Число жалоб на сбои в сервисе достигло 1914. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа — 19 процентов, а также Архангельской, Калининградской, Ярославской областей и Москвы.

Ранее в работе WhatsApp в российских регионах произошел сбой. Больше всего жалоб на проблемы в работе мессенджера поступило от жителей Москвы. Также о неполадках сообщили из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Московской областей и других регионов.