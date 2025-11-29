РИА Новости: Штурмовые войска Украины не оправдали себя

Штурмовые войска Украины будут ликвидированы из-за того, что не оправдали себя. Причину объяснило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации. Отстраненный от командования головорез и бандит Олег Ширяев раздает автографы в Харькове, пока личный состав 225-го полка утилизируют под Волчанском, Сумами, в ДНР и Днепропетровской области», — рассказал представитель силовых структур.

По его словам, 225-ый полк в данный момент разбит на несколько частей и фактически расформирован.

Ранее сообщалось, что на Украине в ближайшее время могут ликвидировать штурмовые войска.