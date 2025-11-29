Бывший СССР
Штаб спецбатальона ВСУ «Шквал» уничтожен в Харьковской области

РИА Новости: В Харьковской области уничтожен штаб спецбатальона ВСУ Шквал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Харьковской области уничтожен штаб спецбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал». Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона», — добавил собеседник агентства.

Особенностью данного спецбатальона является то, что он состоит из бывших заключенных. В 2024 году российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Вооруженные силы России взяли их в районе населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что батальон ВСУ «Шквал» захотел принять в свои ряды судимых за убийство. Как утверждали представители «Шквала», эти заключенные могут обладать навыками, которые «необходимы на фронте».

