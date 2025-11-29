В Германии признали неспособность какого-либо оружия изменить ход конфликта на Украине

Келлер: Нет какого-либо оружия, способного изменить ход конфликта на Украине

Нет какого-либо оружия, способного изменить ход конфликта на Украине. Об этом заявил генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер в интервью FAZ.

По его словам, беспилотники используются в конфликтах сейчас и будут использоваться в будущих конфликтах в беспрецедентной степени, но это не полная революция в военном деле, а скорее эволюция.

«Решающее значение по-прежнему имеет сочетание возможностей; нет единого оружия, способного полностью изменить ход войны», — признал он.

Келлер подчеркнул, что не существует оружия, поставка которого может стать «переломным моментом», каким в немецкой публичной сфере ранее считались танки Leopard, затем крылатые ракеты Taurus и американские ракеты Tomahawk.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат оружие на сумму до пяти миллиардов долларов до конца 2025 года по инициативе Североатлантического альянса и США под названием Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).