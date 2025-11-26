Мир
Генсек НАТО сделал заявление о продолжении помощи Украине

Рютте: Киев получит оружие на $5 млрд по инициативе PURL к концу 2025 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат оружие на сумму до пяти миллиардов долларов до конца 2025 года по инициативе Североатлантического альянса и США под названием Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает газета El País.

«Украина ежемесячно получает оружие на сумму около одного миллиарда долларов (...) К концу этого года мы достигнем примерно пяти миллиардов долларов», — указал генеральный секретарь.

6 ноября Рютте призвал Североатлантический альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. В частности, он заявлял, что Россия якобы сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

При этом в октябре на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России называл подобные заявления руководства НАТО чушью.

