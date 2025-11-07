Слова генсека НАТО Рютте об исходящей от РФ опасности не нашли подтверждения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на форуме «НАТО — Индустрия» (NIF25) в Бухаресте призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией. Он заявил, что опасность, исходящая от Москвы, не закончится с окончанием конфликта на Украине.

По его словам, в обозримом будущем РФ останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. «Россия не одинока в своих попытках подорвать мировые правила. Как вы знаете, она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами. Они наращивают сотрудничество в сфере оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации», — указывал он.

Данные обвинения не нашли подтверждения. Президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные домыслы. В октябре на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер назвал заявления о якобы намерениях России напасть на НАТО чушью. «Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», — говорил политик.

Слухи о том, что Москва намерена напасть на Североатлантический альянс, распространяются уже давно. При этом сроки «нападения» постоянно меняются. В 2025 году Институт изучения войны (ISW) сообщил, что это произойдет раньше 2036 года. А в 2024 году глава Минобороны Германии Борис Писториус утверждал, что РФ может напасть на одну из стран блока с 2029 года. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск предполагал, что Россия может быть готова к конфронтации с европейскими странами к 2027 году.

Однако еще 10 лет назад, в 2015 году, Путин указывал, что представить, что Россия нападет на страны НАТО, может только нездоровый человек. Тогда же он говорил, что все действия Москвы являются лишь ответом на угрозы.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в так называемом нападении на страны блока нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла. Он также подчеркивал, что Россия не планирует нападать на НАТО.

А зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указывала, что Россия готовится защищаться от НАТО, но не нападать.

Представитель Кремля Дмитрий Песов также подчеркивал, что в планы России не входит нанесение ударов по странам-членам НАТО или вторжение на их территории, если ее к этому не принудят.

Известно также, что Россия предлагала закрепить ненападение на ЕС и НАТО в будущих гарантиях безопасности. «Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры ЕС уходят», — говорил Лавров.

При этом известно, что военные бюджеты стран альянса последовательно растут начиная с 2014 года. Согласно докладу НАТО, оборонные расходы всех государств-членов блока, за исключением Исландии, в текущем году составят 2 процента от их ВВП, суммарный оборонный бюджет альянса оценивается в 1,4 триллиона долларов. А на саммите НАТО в Гааге в июне был утвержден новый целевой показатель — страны альянса в 2035 году должны тратить на оборону 5 процентов от ВВП, 3,5 процента при этом будут непосредственно идти на военные расходы.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что сумма военных расходов 32 стран Североатлантического альянса больше, чем у 163 остальных государств мира. «На сегодняшний день это последние уточненные данные, сумма военных расходов всех стран НАТО составила фантастическую величину — 1 триллион 506 миллиардов долларов США. Это 55 процентов общемировых», — отметил он, указав, что сумма военных бюджетов НАТО в 10 раз превосходит военные бюджеты РФ.

Новость о том, что, генсек НАТО призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией, написали многие ведущие российские СМИ, включая РБК, РИА Новости и RT . Однако информация о планах РФ напасть на блок не фигурировала в информационном поле.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».