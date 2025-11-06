Россия
17:32, 6 ноября 2025Россия

В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

Слуцкий назвал слова о подготовке к противостоянию способом выживания для Рютте
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В России объяснили заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к противостоянию с Россией способом «политического выживания» для него самого. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Политик также назвал намеренной и наглой ложью слова Рютте о необходимости готовиться к длительной конфронтации с Россией.

«Генсек НАТО откровенно лжет и повышает градус русофобской истерии, обвиняя Россию в "дестабилизации в Европе" (...) Нагнетание "российской угрозы" становится способом "политического выживания" для таких, как Рютте», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Рютте призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. В частности, он заявлял, что Россия сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

