Шарий сообщил об экстренных отключениях света в Киеве и об ударах по энергетике

В Киеве начались экстренные отключения света. Об этом в Telegram-канале написал украинский блогер Анатолий Шарий.

По его словам, удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины.

Как уточняет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удары по энергообъектам наносятся «Геранями», «Калибрами» и «Искандерами»

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Киеве. В какой именно части города они произошли, не уточнялось.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в десяти регионах государства, в том числе в Киевской области. Сигналы тревоги звучали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кривоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Винницкой областях.