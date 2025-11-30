SZ: Бельгия согласна предоставить Украине активы РФ при выполнении условий

Бельгия допустила передачу Украине российских активов при выполнении своих условий Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung (SZ).

В материале отмечается, что бельгийский премьер Барт де Вевер согласится на подобный вариант, если получит ряд заверений от стран ЕС.

Во-первых, политик настаивает на предоставлении «юридически обязывающих, безусловных, безотзывных гарантий» от Евросоюза на случай, если Россия заявит права на замороженные активы в случае заключения мирного соглашения, а Киев не сможет их вернуть.

Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски по урегулированию споров были разделены между европейскими партнерами. Он опасается, что Москва подаст в суд на Бельгию на основании двустороннего соглашения об инвестициях. Премьер требует покрыть любые связанные с подобным процессом издержки.

Ранее политик предупредил, что изъятие российских активов может свести на нет попытки заключить мирную сделку по Украине.

