Бельгия допустила передачу Украине российских активов при выполнении своих условий

Марина Совина
Бельгия допустила передачу Украине российских активов при выполнении своих условий Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung (SZ).

В материале отмечается, что бельгийский премьер Барт де Вевер согласится на подобный вариант, если получит ряд заверений от стран ЕС.

Во-первых, политик настаивает на предоставлении «юридически обязывающих, безусловных, безотзывных гарантий» от Евросоюза на случай, если Россия заявит права на замороженные активы в случае заключения мирного соглашения, а Киев не сможет их вернуть.

Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски по урегулированию споров были разделены между европейскими партнерами. Он опасается, что Москва подаст в суд на Бельгию на основании двустороннего соглашения об инвестициях. Премьер требует покрыть любые связанные с подобным процессом издержки.

Ранее политик предупредил, что изъятие российских активов может свести на нет попытки заключить мирную сделку по Украине.

