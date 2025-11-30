Россия
18:22, 30 ноября 2025Россия

Из Красноармейска эвакуировали 300 мирных жителей

Глава ДНР Пушилин: Жители Красноармейска начали получать российские паспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Управление по вопросам миграции МВД по ДНР продолжает проводить паспортизацию жителей освобожденных населенных пунктов», — отметил Пушилин. Он добавил, что жители Красноармейска уже начали получать российские паспорта.

Ранее замкомандира батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алексей Махринский сделал мрачный для Киева прогноз о судьбе Красноармейска. По его словам, вернуть утраченные позиции для ВСУ уже «объективно невозможно», а под контролем российских войск находится более половины территории города.

    Все новости