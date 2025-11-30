Бывший СССР
Раскрыт перечень изъятых у Ермака вещей

«УП»: Во время обысков у Ермака изъяли несколько телефонов и ноутбуков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во время обысков у бывшего главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака изъяли несколько телефонов и ноутбуков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание уточняет, что, по предварительным данным, около 06:00 сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры зашли на территорию правительственного квартала.

Обыски происходили в Офисе президента — в частности, на рабочем месте Ермака и в доме рядом с администрацией президента.

«Наши источники в правоохранительных органах не подтверждают обыски в ОП, но подтверждают обыски по месту жительства господина Ермака», — подчеркивает «Украинская правда».

В пятницу, 28 ноября, глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, украинский лидер подписал приказ о его увольнении.

