Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:45, 30 ноября 2025Россия

Россиянка инсценировала кончину ребенка ради наживы

Жительница Сочи инсценировала тяжелую болезнь ребенка ради сбора денег
Ольга Коровина

Фото: Telegram-канал «23 МВД»

Жительница Сочи соврала в социальных сетях о том, что ее ребенок не выжил после болезни, чтобы собрать деньги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, женщина разместила сообщение с просьбой о помощи под предлогом того, что ее 12-летний сын якобы тяжело болен. Ради «дорогостоящей реабилитации» она собирала деньги с пользователей в соцсетях. Позже она заявила, что сын не выжил в результате приступа эпилепсии, и объявила сбор на похороны. Сообщается, что никаких подтверждающих документов она не предоставляла.

Когда инспекторы по делам несовершеннолетних пришли к женщине, чтобы прояснить ситуацию, оказалось, что ребенок жив и даже не болел. Утверждается, что на мать был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее стало известно, что жительница подмосковного Одинцова ответила на сообщения о падении ее ребенка в кастрюлю с кипящим супом. По ее словам, на самом деле ребенок опрокинул на себя вскипевший чайник, который потянул за шнур, когда она отвлеклась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    Россиянка инсценировала кончину ребенка ради наживы

    Мошенники выманили у пенсионерки миллионы по новой схеме обмана

    В Европе испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США

    Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы

    На Красной площади открыли ГУМ-каток

    В российском городе осколок люка пробил стекло машины с матерью и детьми

    Зеленскому предрекли отставку в Новый год

    Дочь Синди Кроуфорд в бюстгальтере и микрошортах выгуляла собаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости