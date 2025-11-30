Россиянка инсценировала кончину ребенка ради наживы

Жительница Сочи инсценировала тяжелую болезнь ребенка ради сбора денег

Жительница Сочи соврала в социальных сетях о том, что ее ребенок не выжил после болезни, чтобы собрать деньги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, женщина разместила сообщение с просьбой о помощи под предлогом того, что ее 12-летний сын якобы тяжело болен. Ради «дорогостоящей реабилитации» она собирала деньги с пользователей в соцсетях. Позже она заявила, что сын не выжил в результате приступа эпилепсии, и объявила сбор на похороны. Сообщается, что никаких подтверждающих документов она не предоставляла.

Когда инспекторы по делам несовершеннолетних пришли к женщине, чтобы прояснить ситуацию, оказалось, что ребенок жив и даже не болел. Утверждается, что на мать был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

