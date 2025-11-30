Россия
Сигнал тревоги разбудил жителей Новороссийска

Кравченко: В Новороссийске звучит сирена «Внимание всем», идет атака БПЛА
Фото: mod_russia / Global Look Press

В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем», вражеские беспилотные аппараты самолетного типа (БПЛА) пытаются атаковать город. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Кравченко напомнил всем жителям и гостям города о правилах поведения во время атаки беспилотников. При нахождении дома не стоит подходить к окнам, надо укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях со сплошными стенами.

Если вы находитесь на улице, то укройтесь в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Требуется покинуть открытые пространства у моря и не использовать для укрытия автомобиль.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети. Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала!», — добавил Кравченко.

Угроза атаки БПЛА также объявлена в Геленджике. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Ранее дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Геленджике.

