Стало известно о создании ВСУ угрозы наступления на Курскую область

Mash: ВСУ стягивают в Сумскую область ударную группу из 10 тысяч солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Сумскую область группу из десяти тысяч солдат. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ударная группа преимущественно состоит из недавно мобилизованных бойцов. Отмечается, что целью перегруппировки является проведение контратаки в Сумской области и создание угрозы наступления на Курскую область. Как отмечает Mash, помимо пехоты, на местности уже расположились три механизированные бригады ВСУ и четыре батальона операторов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумской области предприняли две попытки пойти в контратаку, однако обе оказались неудачными. Уточнялось, что одну из контратак военнослужащие противника пытались провести в районе поселка Варачино.