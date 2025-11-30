В фитнес-зале Екатеринбурга увидели человека с ножом и в крови

E1.RU: В зал Powerhouse в Екатеринбурге ворвался мужчина с ножом и в крови

Вечером в субботу, 29 ноября, в фитнес-зале Powerhouse в Екатеринбурге заметили мужчину с ножом и в крови. Об этом сообщили очевидцы происшествия изданию E1.RU.

«На "Вторчермете“ в зал Powerhouse ворвался окровавленный человек с ножом (...). Стояла реанимация и полиция. Все было в крови», — указано в публикации.

По словам сотрудников фитнес-зала, ворвавшийся мужчина не был их клиентом. Они уточнили, что это был человек с улицы, который «просто шел мимо». Представители правоохранительных органов инцидент на данный момент не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в Свердловской области незаконно проживает пять тысяч детей мигрантов. При этом всего в регионе может находиться до десяти тысяч несовершеннолетних членов семей приезжих.