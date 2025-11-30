Россия
11:45, 30 ноября 2025Россия

В Госдуме прокомментировали требование Европарламента вывести войска из Крыма

Шеремет назвал требование Европарламента о выводе войск из Крыма сбоем матрицы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал требование Европарламента вывести российские войска из Крыма и Донбасса. Его слова передает РИА Новости.

Шеремет назвал это заявление необратимым сбоем матрицы и масштабным перегревом. В Европарламенте, убежден он, перестали адекватно воспринимать реальность.

По словам государственного деятеля, у Евросоюза отсутствуют экономические перспективы, в западных странах уже нет демократических ценностей, а репутация международного объединения давно испорчена. Заявление о выводе войск не сможет повлиять на решение жителей полуострова и новых регионов остаться с Россией, заключил Шеремет.

Ранее депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз не хочет мира на Украине. Он осудил принципиальную позицию Запада по этому вопросу.

