Шеремет назвал требование Европарламента о выводе войск из Крыма сбоем матрицы

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал требование Европарламента вывести российские войска из Крыма и Донбасса. Его слова передает РИА Новости.

Шеремет назвал это заявление необратимым сбоем матрицы и масштабным перегревом. В Европарламенте, убежден он, перестали адекватно воспринимать реальность.

По словам государственного деятеля, у Евросоюза отсутствуют экономические перспективы, в западных странах уже нет демократических ценностей, а репутация международного объединения давно испорчена. Заявление о выводе войск не сможет повлиять на решение жителей полуострова и новых регионов остаться с Россией, заключил Шеремет.

Ранее депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз не хочет мира на Украине. Он осудил принципиальную позицию Запада по этому вопросу.