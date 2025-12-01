Белый дом оценил шансы на сделку по Украине

Белый дом: США оптимистично настроены относительно сделки по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа оптимистично настроена относительно возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт, передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала перспективы заключения сделки по конфликту в свете предстоящего визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву.

По данным СМИ, Уиткофф должен приехать в Россию 2 декабря.

Ранее Левитт заявила о серьезной доработке мирного плана США по Украине. Она отметила, что основные пункты соглашения уже изложены на бумаге, но в измененном виде.