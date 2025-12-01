Реклама

22:35, 1 декабря 2025

Белый дом оценил шансы на сделку по Украине

Марина Совина
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Администрация президента США Дональда Трампа оптимистично настроена относительно возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт, передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала перспективы заключения сделки по конфликту в свете предстоящего визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву.

По данным СМИ, Уиткофф должен приехать в Россию 2 декабря.

Ранее Левитт заявила о серьезной доработке мирного плана США по Украине. Она отметила, что основные пункты соглашения уже изложены на бумаге, но в измененном виде.

