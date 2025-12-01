На Украине рассказали о мыслях Зеленского по поводу преемника Ермака

Зеленский еще не принял решение о назначении нового главы офиса вместо Ермака

Украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не принял решение о назначении нового главы офиса президента вместо Андрея Ермака. Об этом заявил советник главы Незалежной Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина».

«Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы офиса, через некоторое время хочет оценить идеи, которые были представлены», — отметил он.

Он отметил, что назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не влияет на кадровые изменения в руководстве офиса Зеленского.

В пятницу, 28 ноября, Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Ермака фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины, поскольку решение о снятии его с должности было принято после обысков. Зеленский вместе с тем анонсировал полную перезагрузку офиса президента Украины.