Овечкин обновил исторический рекорд НХЛ

Овечкин забросил 909-ю шайбу и обновил снайперский рекорд за всю историю НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в очередной раз обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в матчах лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеист забил 909-й гол на домашней арене «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом он обновил собственное достижение по числу забитых шайб в карьере.

Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). Форвард превзошел достижение канадца еще в прошлом сезоне и сейчас занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

40-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

