Стало известно о запрете выезда Ермака с Украины

На приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет о выезде экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом пишет народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Приграничные пункты пропуска получили письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака», — написал парламентарий. Других подробностей он не привел.

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса Владимира Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «рассказал», что влияние отставки Ермака на ход мирных переговоров покажет лишь практика.