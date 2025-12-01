Бывший СССР
Российские войска уничтожили остатки гарнизона ВСУ на востоке Волчанска

РИА: ВС России уничтожили остатки гарнизона ВСУ на востоке Волчанска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные в результате успешных боевых действий уничтожили остатки гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявших восток Волчанска в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«В лесном массиве на востоке Волчанска полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады», — приводятся в публикации слова собеседника.

Волчанск является одним из ключевых узлов обороны ВСУ на восточном участке Харьковской области.

Ранее за обвал фронта под Волчанском командира 57-й мотопехотной бригады ВСУ сняли с должности. По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, речь идет об украинском полковнике Евгении Солодаеве.

    Все новости