27-летнюю девушку с неизлечимой формой рака мозга назвали медицинским чудом

Daily Mail: Новозеландка Пейдж Суистед поборола терминальную стадию рака мозга

Жительницу Новой Зеландии Пейдж Суистед назвали медицинским чудом после того, как она поборола терминальную стадию рака мозга. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

В апреле 2024 года 27-летняя Пейдж заметила, что пальцы на ее правой руке начали неметь, затем онемение распространилось на ее руки и ноги. Ее госпитализировали. Поначалу врачи предполагали, что девушка перенесла инсульт. Однако после проведенных обследований у нее диагностировали астроцитому четвертой стадии — неизлечимую форму рака, которая часто встречается у детей.

Обнаружив, что опухоль размером с мяч для гольфа в ее мозге давит на нервы, управляющие правой стороной тела, врачи решили, что хирургическое удаление будет слишком рискованным и лишит девушку возможности передвигаться. Пейдж начала проходить курс лучевой терапии и химиотерапии, но не надеялась на выздоровление. Однако после года лечения снимок мозга девушки показал, что опухоли больше нет.

Пока врачи не могут официально объявить о том, что новозеландка излечилась от рака — нужно провести операцию, чтобы убедиться, что раковых клеток не осталось. «Таких больных раком у них еще не было. А я просто живу своей жизнью каждый день и хочу помогать другим людям», — добавила Пейдж и подчеркнула, что теперь хочет заниматься распространением информации об астроцитоме.

