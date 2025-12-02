Реклама

Забота о себе
12:33, 2 декабря 2025Забота о себе

27-летнюю девушку с неизлечимой формой рака мозга назвали медицинским чудом

Daily Mail: Новозеландка Пейдж Суистед поборола терминальную стадию рака мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Новой Зеландии Пейдж Суистед назвали медицинским чудом после того, как она поборола терминальную стадию рака мозга. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

В апреле 2024 года 27-летняя Пейдж заметила, что пальцы на ее правой руке начали неметь, затем онемение распространилось на ее руки и ноги. Ее госпитализировали. Поначалу врачи предполагали, что девушка перенесла инсульт. Однако после проведенных обследований у нее диагностировали астроцитому четвертой стадии — неизлечимую форму рака, которая часто встречается у детей.

Обнаружив, что опухоль размером с мяч для гольфа в ее мозге давит на нервы, управляющие правой стороной тела, врачи решили, что хирургическое удаление будет слишком рискованным и лишит девушку возможности передвигаться. Пейдж начала проходить курс лучевой терапии и химиотерапии, но не надеялась на выздоровление. Однако после года лечения снимок мозга девушки показал, что опухоли больше нет.

Пока врачи не могут официально объявить о том, что новозеландка излечилась от рака — нужно провести операцию, чтобы убедиться, что раковых клеток не осталось. «Таких больных раком у них еще не было. А я просто живу своей жизнью каждый день и хочу помогать другим людям», — добавила Пейдж и подчеркнула, что теперь хочет заниматься распространением информации об астроцитоме.

Ранее 28-летняя жительница Великобритании по имени Эллис Даунс пережила ампутацию ноги после того, как у нее обнаружили агрессивный вид рака. Впоследствии выяснилось, что ее заболевание не поддается лечению, однако Даунс решила все равно выйти замуж за своего жениха.

