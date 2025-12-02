Реклама

20:22, 2 декабря 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД заявил о стратегической победе Украины на фоне переговоров

Кулеба: Украину ожидает тактическое поражение, но стратегическая победа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украину на фоне переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией ожидает тактическое поражение, но стратегическая победа. Об этом заявил бывший глава МИД республики Дмитрий Кулеба, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он подчеркнул, что для Украины скоро настанет очень сложное время, когда украинцам придется «признать очень тяжелую правду». Бывший дипломат подчеркнул, что победа Киева заключается в том, что российские войска не заняли всю территорию Украины.

«Пока мы эту правду не признаем, мы с вами не будем иметь возможность строить нормальное будущее. Но отказ признавать реальность, он будет тянуть нас назад. Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне переговоров по плану мирного урегулирования конфликта на Украине заявил, что страну ждут непростые решения. При этом он подчеркнул, что намерен идти только на справедливые меры.

