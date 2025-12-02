Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 1 декабря 2025Мир

Важность визита Уиткоффа в Россию объяснили

Американист Дудаков: Визит Уиткоффа важен, но у Запада нет единства по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Планируемый визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера несет большое значение, но на Западе отсутствует единство относительно урегулирования кризиса на Украине. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков, передает RT.

По его словам, Уиткоффу еще не удалось добиться согласия Киева на мирный план, предложенный Вашингтоном. Этот факт не дает США представить Москве документ, который согласован с Украиной и европейскими партнерами.

«Единства на Западе мы не наблюдаем, и это серьезно бьет по переговорной позиции Соединенных Штатов», — отметил Дудаков. Он предположил, что визит спецпосланника американского лидера может сопровождаться попытками Стива Уиткоффа выйти на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «хотя бы частично укрепить переговорную платформу».

Между тем Кушнер как доверенное лицо главы Белого дома будет курировать вопросы сотрудничества в сфере экономики, включая обсуждение возможного смягчения санкций и запуск совместных бизнес-проектов, считает эксперт. Этот визит окажется шагом в правильном направлении, однако для реального прогресса в мирном урегулировании потребуется еще множество встреч и согласований, заключил он.

1 декабря сообщалось, что Владимир Зеленский и Стив Уиткофф встретятся в Ирландии перед переговорами последнего с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По данным СМИ, Уиткофф должен приехать в Россию 2 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от ВСУ

    Бывшая порноактриса оценила внешность Овечкина

    В сериале с Зеленским нашли пророчество о коррупционном скандале

    В европейской стране построят завод по производству ракетного топлива для Украины

    Африканская страна предложила России военную базу «с видом на море»

    Белый дом оценил шансы на сделку по Украине

    Усик высказался о продолжении карьеры после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

    Белый дом высказался о коррупции на Украине

    Ученые допустили супервзрыв из-за крупнейшего комплекса пятен на Солнце

    Платежная система начала блокировать карты россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости