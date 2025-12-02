Важность визита Уиткоффа в Россию объяснили

Американист Дудаков: Визит Уиткоффа важен, но у Запада нет единства по Украине

Планируемый визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера несет большое значение, но на Западе отсутствует единство относительно урегулирования кризиса на Украине. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков, передает RT.

По его словам, Уиткоффу еще не удалось добиться согласия Киева на мирный план, предложенный Вашингтоном. Этот факт не дает США представить Москве документ, который согласован с Украиной и европейскими партнерами.

«Единства на Западе мы не наблюдаем, и это серьезно бьет по переговорной позиции Соединенных Штатов», — отметил Дудаков. Он предположил, что визит спецпосланника американского лидера может сопровождаться попытками Стива Уиткоффа выйти на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «хотя бы частично укрепить переговорную платформу».

Между тем Кушнер как доверенное лицо главы Белого дома будет курировать вопросы сотрудничества в сфере экономики, включая обсуждение возможного смягчения санкций и запуск совместных бизнес-проектов, считает эксперт. Этот визит окажется шагом в правильном направлении, однако для реального прогресса в мирном урегулировании потребуется еще множество встреч и согласований, заключил он.

1 декабря сообщалось, что Владимир Зеленский и Стив Уиткофф встретятся в Ирландии перед переговорами последнего с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По данным СМИ, Уиткофф должен приехать в Россию 2 декабря.