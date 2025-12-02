Реклама

15:54, 2 декабря 2025Экономика

Вучич поставил России ультиматум по нефтяной компании

Президент Сербии Вучич отвел России полтора месяца на продажу NIS кому угодно
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / Reuters

России необходимо продать сербскую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года кому угодно, иначе Белграду придется взять решение этого вопроса на себя. Об этом после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний заявил президент республики Александр Вучич, передает РИА Новости.

«15 января мы проводим черту в худшем случае, если они до тех пор не подпишут договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос», — указал он.

Перед этим Вучич объяснил, что Сербия не получила ответ от США на запрос о приостановке санкций против NIS, вступивших в силу 9 октября. Комментируя фактический ультиматум Москве, он уточнил, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) Минфина США дать российским собственникам («Газпрому» и «Газпром нефти» принадлежит 56,15 процента NIS) срок в 50 дней, чтобы найти покупателя на пакет акций.

Если сделка до середины января не состоится, то глава Сербии пообещал, что государство национализирует компанию, выплатив российской стороне максимальную компенсацию.

Ранее Вучич указывал, что купить российскую долю могли бы арабские компании, например Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Также интерес к активу проявляет венгерская MOL, факт переговоров подтвердил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

В конце ноября стало известно, что нефтеперерабатывающий завод NIS в сербском Панчево остановился из-за отсутствия сырья, получить которое невозможно из-за санкций США. Ограничительные меры введены в связи с российскими собственниками компании, и их вступление в силу неоднократно откладывалось с начала года.

