09:25, 2 декабря 2025Путешествия

Россияне признались в готовности променять новогоднее застолье с семьей на путешествие

Каждый четвертый россиянин променял бы новогоднее застолье на путешествие
Алина Черненко

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Каждый четвертый россиянин (25 процентов) признался в готовности променять семейное новогоднее застолье на путешествие, если бы оно стоило дешевле. Таковы данные исследования сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что еще 22 процента соотечественников были бы готовы уехать в теплую страну, если бы у них было больше свободного времени. Девять процентов заявили, что с удовольствием променяли бы стол с оливье на пляж и море, если бы не семейные традиции, а 43 процента остаются верны зимним застольям в кругу близких людей и не хотели бы менять формат праздников, независимо от стоимости и времени.

В источнике также говорится, что большинство россиян проводят январские праздники дома — такой вариант выбрали 43 процента респондентов. Еще 21 процент отправляются на каникулы в гости к родственникам, а 6 процентов — за город.

Ранее представители этого же сервиса раскрыли стоимость самого дорогого билета на новогодние праздники. Он был продан за 243 620 рублей.

