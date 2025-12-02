Реклама

Россия
06:45, 2 декабря 2025Россия

В России порассуждали о влиянии успеха диалога с США на отношения с Западом

Сокольщик: Успех диалога России и США не означает конец конфронтации с Западом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Успех переговоров России и Соединенных Штатов Америки может не означать окончания конфронтации РФ и Запада. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.

По его словам, существуют факторы, которые остаются структурными и не зависят от людей: международная трансформация, разбалансировка международной системы, в условиях которой высока вероятность конфликтов, а также милитаристский настрой Европы. Как утверждает эксперт, европейские страны загнали себя в угол, и их единственный план — это конфронтация с Россией.

Эти факторы будут влиять в том числе и на украинский конфликт, и они могут влиять на то, что Украина долгое время будет оставаться источником нестабильности, допустил Сокольщик.

Помимо этого, играет роль и поляризация в Соединенных Штатах. «Сейчас мы договорились с республиканцами, но затем может прийти демократическая администрация, и все договоренности кончатся», — отметил собеседник агентства.

Ранее Сокольщик заявил, что США нужно будет надавить на Украину после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

