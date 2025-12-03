CNN: Президент банка ВТБ Костин признался, что мирного плана нет из-за Украины

Благодаря политике украинских и европейских властей переговорщики из России и США не имеют «на столе» реального мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире CNN рассказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Мы знаем лишь комментарий президента Путина, что первоначальный американский план мог быть хорошей основой для переговоров. Но после обсуждений с украинцами и европейцами нам неизвестно, что содержится в актуальном проекте», — пожаловался банкир.

Российская сторона на самом деле «мало знает» о реальной информации по готовящимся мирным договоренностям «на столе», подчеркнул Костин. «Только из утечек, никаких официальных подробностей нет», — пояснил он.

Россияне, признался телеканалу Костин, на самом деле стремятся к миру и взаимовыгодным связям с развитыми странами, особенно с США. «Это великая экономическая держава», — объяснил глава банка.

Ранее спецпредставитель президента России и руководитель российской переговорной группы по Украине Кирилл Дмитриев заявил, что российско-амеркиканский саммит в Москве 2 декабря знаменует «важный день для мира».