Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 2 декабря 2025Мир

Дмитриев объявил «важный день для мира»

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев: Настал важный день для Украины и мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Сегодняшние российско-американские переговоры в Москве знаменуют, что настал важный для всего мира день, определяющий судьбу Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х высказался спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине», — написал он.

2 декабря в Москве назначены переговоры спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа в свете предстоящих переговоров оптимистично настроена относительно перспектив мира на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев объявил «важный день для мира»

    Ведущая «Дома-2» заступилась за Долину и обвинила критикующих ее в травле

    Россияне оказались заблокированы в отелях Шри-Ланки из-за наводнений и оползней

    Разведка раскрыла планы Франции повоевать на Украине

    Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа получила срок за вымышленного ребенка

    Запрет продажи сигарет на остановках отложили

    Семенович жестко ответила на критику после получения медали

    Найденный мужчиной таинственный камень оказался ровесником Солнечной системы

    В Госдуме отреагировали на заявления о подготовке Европы к войне с Россией

    На Украине рассказали о сохранении за Ермаком государственных постов после отставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости