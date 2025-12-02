Дмитриев объявил «важный день для мира»

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев: Настал важный день для Украины и мира

Сегодняшние российско-американские переговоры в Москве знаменуют, что настал важный для всего мира день, определяющий судьбу Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х высказался спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине», — написал он.

2 декабря в Москве назначены переговоры спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа в свете предстоящих переговоров оптимистично настроена относительно перспектив мира на Украине.