19:40, 3 декабря 2025

Дочь Синди Кроуфорд в нижнем белье снялась для журнала

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в нижнем белье снялась для журнала W
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @kaiagerber / @givenchy / @prudencepalle / @craigmcdeanstudio

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенных нарядах бренда Givenchy снялась для журнала W. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

24-летняя наследница знаменитости предстала перед камерой в комплекте нижнего белья. Так, она надела бюстгальтер на тонких бретелях и трусы с заниженной талией. При этом на одном из фото она сидела на диване, примерив массивное ожерелье, на другом — позировала в полный рост, дополнив образ прозрачной накидкой до пола.

В то же время британский фэшн-фотограф Крэйг Макдин запечатлел манекенщицу в украшенном бусинами боди и кожаном платье с разрезом до бедра.

В ноябре Синди Кроуфорд в бюстгальтере и микрошортах выгуляла собаку.

