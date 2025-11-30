Ценности
19:40, 30 ноября 2025
Ценности

Дочь Синди Кроуфорд в бюстгальтере и микрошортах выгуляла собаку

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном виде выгуляла собаку
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: The Image Direct / Legion-Media

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайю Гербер в откровенном виде заметили на улице. Соответствующий материал приводит TMZ.

Папарацци запечатлели 24-летнюю манекенщицу в Лос-Анджелесе во время совместного с приятелем выгула собак. Она предстала перед камерой в крошечном спортивном бюстгальтере черного цвета и микрошортах в тон.

Также девушка надела серую бейсболку, высокие носки и кроссовки в «отцовском» стиле и завязала волосы в два симметричных хвоста.

Ранее в ноябре Кайя Гербер в откровенном образе снялась для журнала Vanity Fair.

    Все новости