Дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном образе снялась для Vanity Fair
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elirusselllinnetz / @itsmyjello / @vanityfair

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном образе снялась для журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 24-летняя манекенщица позировала у забора, стоя на искусственном газоне. Она примерила прозрачное белое макси-платье с рюшами, которое сочетала с кружевным бюстгальтером и трусами с заниженной талией.

Кроме того, девушку запечатлели в облегающем макси-платье с вышивкой и с мечом в руке. Автором съемки выступил фотограф и модельер Илай Расселл Линнец.

Ранее дочь немецкой супермодели Клаудии Шиффер Клементина де Вер Драммонд отпраздновала 21-летие с торчащей из топа грудью.

