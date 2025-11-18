Дочь Клаудии Шиффер отпраздновала 21-летие с торчащей из топа грудью

Дочь Клаудии Шиффер Клементина отпраздновала 21-летие в откровенном топе

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина де Вер Драммонд показала откровенные фото с дня рождения. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка поделилась кадрами с празднования своего 21-летия. Она предстала перед камерой в белом топе с глубоким декольте, из которого торчала часть груди.

Также наследница манекенщицы надела мини-юбку, широкий кожаный пояс коричневого оттенка и сапоги в ковбойском стиле. При этом она распустила волосы, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ цепочкой с кулоном и серьгами-подвесками.

