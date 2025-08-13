Ценности
54-летняя Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике

54-летняя супермодель Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в слитном купальнике
Мария Винар

Фото: @claudiaschiffer

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летнюю манекенщицу запечатлели во время купания в бассейне. Так, она предстала перед камерой в слитном купальнике французского люксового бренда Chloe, который был оформлен пестрым цветочным принтом. При этом внешний вид знаменитости дополнили солнцезащитные очки в белой оправе и высокий хвост.

Поклонники оценили форму Шиффер в комментариях под постом. «Ты, как всегда, великолепна», «Самая красивая», «Божественная женщина», «Ты выглядишь невероятно», «В чем секрет твоей фигуры и красивой кожи?» — писали пользователи сети.

В мае дочь Шиффер Клементина де Вер Драммонд показала откровенные фото. Тогда наследница супермодели попозировала на одном из размещенных кадров в полупрозрачном платье.

