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18:33, 2 мая 2025Ценности

20-летняя дочь Клаудии Шиффер показала откровенное декольте на фото

Дочь Клаудии Шиффер Клементина де Вер Драммонд показала откровенное декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @clementinevaughn

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина де Вер Драммонд показала откровенные фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя наследница знаменитости позировала на одном из кадров в облегающем полупрозрачном платье белого цвета. При этом наряд был оформлен глубоким декольте, которое частично обнажало грудь. В то же время девушка распустила волосы и дополнила образ золотистой цепочкой с кулоном в виде сердца и браслетами.

Кроме того, дочь манекенщицы снялась на фоне моря в топе с глубоким вырезом, также подчеркнувшим ее бюст.

В сентябре 2024 года 54-летняя Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в бикини.

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