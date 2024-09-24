54-летняя Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в бикини

54-летняя модель Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Греции

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Греции. Фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 2,3 миллиона подписчиков.

54-летняя манекенщица запечатлела себя в полный рост у зеркала в гостиничном номере. Она позировала в розовом бикини в белую полоску, которое состояло из топа с неглубоким П-образным вырезом и трусов с заниженной талией.

Знаменитость распустила волосы, разделив их на прямой пробор, надела солнцезащитные очки в белой оправе и отказалась от обуви.

Ранее в сентябре Клаудия Шиффер снялась для обложки журнала Pop с 19-летней дочерью Клементиной Де Вер Драммонд.