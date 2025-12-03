Глава МИД Италии с надеждой высказался об Украине

Глава МИД Италии Таяни понадеялся, что Украине больше не понадобится оружие

Глава МИД Италии Антонио Таяни понадеялся, что Украине больше не понадобится оружие. Об этом сообщает Bloomberg.

Таяни заявил, что для Италии было бы «преждевременным» присоединяться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины в процессе мирных переговоров.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — сказал министр.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия хочет усилить давление на Россию и передать Украине новый пакет военной и финансовой помощи. В него войдут американская военная техника на сумму 200 миллионов долларов и дополнительные 25 миллионов евро.