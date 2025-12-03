Глава МИД Италии с надеждой высказался об Украине

Глава МИД Италии Антонио Таяни понадеялся, что Украине больше не понадобится оружие. Об этом сообщает Bloomberg.
Таяни заявил, что для Италии было бы «преждевременным» присоединяться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины в процессе мирных переговоров.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — сказал министр.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия хочет усилить давление на Россию и передать Украине новый пакет военной и финансовой помощи. В него войдут американская военная техника на сумму 200 миллионов долларов и дополнительные 25 миллионов евро.