14:04, 3 декабря 2025Мир

Китай ответил на инициативу ЕС об изъятии активов России

МИД Китая выступил против инициативы ЕС об изъятии российских активов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай выступает против любых односторонних действий в нарушение международного права. Так инициативу Европейского союза (ЕС) об изъятии суверенных активов России прокомментировал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что всем вовлеченным в переговоры по Украине сторонам необходимо создавать благоприятный фон для завершения конфликта политико-дипломатическим путем.

Ранее стало известно, что Бельгия отклонила новое предложение ЕС об использовании замороженных российских активов для выдачи кредита Украине за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была представить соответствующий законопроект. Глава МИД страны Максим Прево заявил, что представленный текст документа не отвечает требованиям бельгийских властей.

