Росстандарт искусственно ограничит импорт автомобилей

Количество выданных СБКТС в России резко снизится

Росстандарт ограничил пропускную способность испытательных лабораторий, которые занимаются выдачей Свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), сообщает No Limits.

СБКТС необходим частным покупателям для того, чтобы ввезти на территорию России автомобиль, у которого нет Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), получаемого официальными поставщиками автомобилей. Его выдачей занимаются аккредитованные испытательные лаборатории. Нынешнее распоряжение Росстандарта ограничивает количество выданных документов до 80 штук в день, таким образом, каждая из лабораторий теперь не может выдать больше 29,2 тысячи СБКТС в год.

В ведомстве отмечают, что в период пикового интереса ко ввозу автомобилей некоторые из лабораторий выдавали по тысяче свидетельств, что не позволяло им качественно выполнять полный цикл испытаний автомобилей из-за неготовности инфраструктуры.

Росстандарт, однако, утверждает, что пропускная способность лабораторий может быть увеличена, если они докажут соответствие своих возможностей заявляемым объемам, для этого будут использоваться выездные проверки.

По информации источника, уже две организации обратились с просьбой увеличить пропускной лимит.

