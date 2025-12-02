Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 2 декабря 2025Экономика

В «Порше Руссланд» подтвердили массовое «окирпичивание» автомобилей

«Порше Руссланд» зафиксировало блокировку автомобилей Porsche
Алексей Кованов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российское представительство бренда Porsche, ООО «Порше Руссланд» видит рост числа обращений российских автовладельцев из-за проблем с запуском двигателя, сообщает РИА Новости.

Ранее компания «Рольф» сообщила, что российские владельцы автомобилей Porsche с двигателями внутреннего сгорания могут столкнуться с блокировкой своих машин. По неизвестным причинам мотор отказывается заводиться, а чтобы запустить ДВС, требуется вмешательство опытных механиков. В качестве более простого решения проблемы автовладельцам предложили отключить питающие электросистему аккумуляторы минимум на 10 часов.

Это явление, когда владелец не может воспользоваться автомобилем по причине некоего программного сбоя, в обиходе принято называть «окирпичиванием». В данном случае наиболее вероятным фактором, из-за которого техника оказалась заблокированной, называется вмешательство в работу штатной охранной сигнализации через спутник.

Как считает автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин, владельцам вышедших из строя Porsche необходимо выждать время, чтобы точно понять причину того, что произошло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предполагаемый самолет Уиткоффа сел в Москве

    СБУ задержала якобы причастного к убийству Парубия и Фарион британского инструктора ВСУ

    Спецпосланник Трампа выехал из аэропорта

    В России назвали размеры зоны безопасности на границе с Украиной

    Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного хищника

    В России назвали главный вопрос встречи Путина и Уиткоффа

    В России высказались об идее ввести штрафы за одно действие в школах

    Уехавший из России ведущий Первого канала высказался о стране цитатой о рабах и господах

    Германия признала необходимость болезненных уступок Украины

    Раскрыты предпочтения россиян в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости