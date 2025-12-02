В «Порше Руссланд» подтвердили массовое «окирпичивание» автомобилей

«Порше Руссланд» зафиксировало блокировку автомобилей Porsche

Российское представительство бренда Porsche, ООО «Порше Руссланд» видит рост числа обращений российских автовладельцев из-за проблем с запуском двигателя, сообщает РИА Новости.

Ранее компания «Рольф» сообщила, что российские владельцы автомобилей Porsche с двигателями внутреннего сгорания могут столкнуться с блокировкой своих машин. По неизвестным причинам мотор отказывается заводиться, а чтобы запустить ДВС, требуется вмешательство опытных механиков. В качестве более простого решения проблемы автовладельцам предложили отключить питающие электросистему аккумуляторы минимум на 10 часов.

Это явление, когда владелец не может воспользоваться автомобилем по причине некоего программного сбоя, в обиходе принято называть «окирпичиванием». В данном случае наиболее вероятным фактором, из-за которого техника оказалась заблокированной, называется вмешательство в работу штатной охранной сигнализации через спутник.

Как считает автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин, владельцам вышедших из строя Porsche необходимо выждать время, чтобы точно понять причину того, что произошло.