16:04, 1 декабря 2025Экономика

«Превратились в кирпичи». Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться

Сотни Porsche перестали заводиться в РФ из-за массового сбоя
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В России водители автомобилей Porsche сообщили, машины внезапно перестали заводиться. О причинах произошедшего пишет Telegram-канал Shot.

«Сотни автомобилей Porsche превратились в кирпичи по всей России», — отметили авторы канала. Больше всего жалоб поступило от автолюбителей из Москвы, Краснодара и других крупных городов.

Фото: Anton Vakhrushev / Shutterstock / Fotodom

По словам дилеров, причина возникшей проблемы кроется в массовом сбое из-за неполадок со связью. Помимо того, причиной может быть сбой в работе заводской сигнализации, которая отвечает за блокировку автомобиля.

В качестве временного решения владельцам машин посоветовали отключить аккумулятор авто примерно на десять часов. Из-за возникших проблем многим автолюбителям пришлось потратиться на эвакуаторы, чтобы доставить переставшие работать машины в сервис.

Мировые поставки Porsche сократились на восемь процентов с начала 2025 года

С начала 2025 года суммарные объемы поставок машин немецкого концерна Porsche упали на восемь процентов в сравнении с 2024-м. Продажи ушедшего из России автогиганта составили около 71 тысячи единиц.

Реализация авто в самой Германии за первый квартал года снизилась на 34 процента, до 7495 единиц, в других странах Европы показатель упал на 10 процентов (до 18 017 штук), а в КНР — на 42 процента (до 9471).

До сих пор крупным покупателем данных машин остается Северная Америка. За первые три месяца этого года там выкупили 20 698 автомобилей.

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

В России сообщили о планах урезать продажи иностранных автомобилей

Доля иномарок на российском авторынке должна сократиться до 20 процентов в срок до 2035 года. О таких планах сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Руководитель ведомства заметил, что в прошлом году российские автомобили заняли 44 процента рынка, а в 2025 году этот показатель увеличился до 55 процентов. Алиханов заметил, что достичь этого удалось при помощи комплекса субсидий в сфере промышленности.

Он добавил, что на сегодняшний день в России доступен широкий выбор автомобилей. В стране представлены более 20 брендов и 50 моделей среди легковых машин, включая седаны, кроссоверы, пикапы и автомобили повышенной проходимости.

