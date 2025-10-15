Omoda, Geely и Tank подняли цены на свои авто в России

В октябре большинство китайских концернов, представленных на российском авторынке, подняли цены на свои машины. Увеличение стоимости касается прежде всего самых востребованных моделей среди россиян.

Как уточняется, Omoda увеличила ценник кроссовера C5 в комплектациях Active и Supreme на 100 тысяч рублей. Тем временем внедорожник Tank 500 в топовой комплектации Blacktrail также стал дороже на 100 тысяч рублей. А кроссовер Jetour X70 Plus прибавил 100 тысяч в обеих комплектациях — Comfort и Luxury, а Geely повысила стоимость седана Emgrand.

По данным Autonews, скидка на пикап JAC T8 сократилась с 400 до 300 тысяч, а стоимость премиального кроссовера Seres M5 поднялась на 200 тысяч. Затем китайская компания Soueast отменила дисконт на кроссовер S07 в версиях Comfort (2WD) и Premium. В итоге их стоимость выросла на 50 и 100 тысяч соответственно. В BAIC, в свою очередь, решили поднять на 200 тысяч стоимость внедорожника BJ60 в комплектации Exclusive 2025 года.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Увеличение цен на авто произошло вопреки падению продаж в России

Цены выросли, как отмечается, даже вопреки падению продаж на российском рынке. Китайские концерны, указывают специалисты, подобным образом пытаются хотя бы частично отбить издержки, которые со временем лишь увеличиваются.

В частности, глава Минпромторга Антон Алиханов недавно утверждал, что по итогам 2025 года продажи новых автомобилей в России уменьшатся на четверть, дойдя до 1,3-1,4 миллиона единиц. Помимо этого, существует прогноз о том, что в 2025-м продажи новых легковых китайских автомобилей в России упадут на 25 процентов, если сравнивать их с 2024 годом. Таким образом, показатель может снизиться до 700 тысяч единиц.

На данный момент известно, что за три квартала этого года продажи новых легковых автомобилей из КНР сократились на 29 процентов. Их доля на российском рынке оценивается в 54 процента.

Впрочем, как пишет Autonews, повышение цен ради решения проблемы затоваренности китайцам не помогло. К осени, по оценке экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, нераспроданными в России числились около 300 тысяч автомобилей. Большинство из них оказались китайского производства.

В России отреагировали на массовое подорожание китайских авто

Как рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, повышение цен на автомобили показывает, что прошел этап скидок и демпинговых цен, и китайский автопром показывает свое истинное лицо. Он также добавил, что сейчас существует множество жалоб от водителей насчет ремонта и содержания машин китайского производства. Помимо этого, уже не раз сообщалось о нежелании ушедших с российского рынка китайских производителей «вообще заниматься теми автомобилями, которые они продали, в том числе и по запчастям».

«Сейчас китайский автопром в своем официальном виде осуществляет достаточно серьезный прессинг по линии серого ввоза китайских автомобилей», — сообщил Кирьянов.

В тот же момент он отметил, что пока никаких мер госреагирования принимать в складывающейся истории с китайскими машинами не надо, да и власти не должны отвечать на ценовую политику подобного плана. Тем более, подчеркивает Кирьянов, не должно быть мысли, что надо каким-то образом компенсировать китайскому автопрому издержки.

Парламентарий пояснил, что китайцам важно работать на российском рынке цивилизованно. Необходимо, чтобы отечественный водитель был доволен и автомобилем, и качественным содержанием с ремонтом. Все в соотношении цена — качество.

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Россиянам начали предлагать льготные кредиты на покупку машин из КНР

В последнее время на фоне роста цен производители из КНР стали активнее предлагать россиянам льготные кредиты по меньшим ставкам (в районе 6-7 процентов годовых) на покупку машин. На это в том числе обратил внимание глава по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.

Несмотря на это, дальнейшие перспективы китайских автопроизводителей в России остаются сомнительными из-за общего подорожания машин, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и повышения утильсбора, указали эксперты. По итогам 2025 года реализация иномарок из КНР в стране, полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, просядет на 15-17 процентов.

Также россияне не спешат оформлять автозаймы. Недавно хоть и был зафиксирован рост спроса на подобного типа микрокредиты, причиной стало лишь снижение ключевой ставки до 18 процентов. Тем не менее, говорить о полноценном займовом ренессансе в РФ преждевременно, сходятся во мнении эксперты. Увеличение спроса на автокредиты в стране растет «крайне постепенно», и причиной специалисты «Скоринг бюро» опять же называют более стремительную динамику роста стоимости новых машин.