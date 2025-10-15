В России отреагировали на массовое подорожание китайских авто

Депутат Кирьянов: Китайский автопром показывает свое истинное лицо

Повышение цен на автомобили показывает, что прошел этап скидок и демпинговых цен и китайский автопром показывает свое истинное лицо. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ранее сообщалось, что большинство представленных на российском авторынке китайских концернов в октябре подняли цены на свои машины в стране. Подобным образом они пытаются хотя бы частично отбить растущие издержки, отмечают эксперты.

Кирьянов отметил, что в случае с повышением цен на китайские авто мер государственного реагирования принимать не надо. Он напомнил, что от китайских производителей не стоит ждать ситуации, когда они возьмут все проблемы российских граждан на себя и будут их решать.

«Огромное количество жалоб и обращений начинает генерироваться по поводу отсутствия сервисного обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания, нежелания китайских производителей, ушедших с российского рынка, вообще заниматься теми автомобилями, которые они продали, в том числе и по запчастям. Сейчас китайский автопром в своем официальном виде осуществляет достаточно серьезный прессинг по линии серого ввоза китайских автомобилей», — указал депутат.

Кирьянов добавил, что в данном случае государство никакие решения по ценовой политике принимать не должно и тем более не должно быть мысли, что надо каким-то образом компенсировать китайскому автопрому издержки. Парламентарий подчеркнул важность того, чтобы в Китае научились работать на российском рынке цивилизованно, а отечественный покупатель был доволен и автомобилем, и качественным обслуживанием, и соотношением цена — качество.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года суммарная реализация иномарок из КНР в стране просядет на 15-17 процентов. Об этом заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.