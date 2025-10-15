Экономика
17:04, 15 октября 2025Экономика

Китайцы массово подняли цены на свои машины в России

Omoda, Tank, Jetour, Geely, JAC и BAIC подняли цены на свои машины в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Большинство представленных на российском авторынке китайских концернов в октябре подняли цены на свои машины в стране. Об этом сообщает отраслевое издание Autonews.

Omoda увеличила ценник кроссовера C5 в комплектациях Active и Supreme на 100 тысяч рублей. Внедорожник Tank 500 в топовой комплектации Blacktrail также стал дороже на 100 тысяч после отмены соответствующей скидки. Кроссовер Jetour X70 Plus прибавил 100 тысяч рублей в обеих комплектациях — Comfort и Luxury, а Geely увеличила стоимость седана Emgrand.

Скидка на пикап JAC T8 сократилась с 400 тысяч до 300 тысяч рублей, а стоимость премиального кроссовера Seres M5 поднялась на 200 тысяч рублей. Компания Soueast отменила дисконт на кроссовер S07 в двух версиях — Comfort (2WD) и Premium. В результате их стоимость выросла на 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Руководство BAIC, в свою очередь, решило поднять на 200 тысяч рублей стоимость внедорожника BJ60 в комплектации Exclusive 2025 года.

Китайские концерны продолжают поднимать цены на машины вопреки резкому падению продаж на российском рынке. Подобным образом они пытаются хотя бы частично отбить растущие издержки, отмечают эксперты. Однако пока проблему затоваренности им решить не удается. К началу осени, по оценке экс-главы Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, нераспроданными в России числились порядка 300 тысяч автомобилей, подавляющая часть которых — китайского производства.

В связи с ростом цен производители из КНР стали активно предлагать россиянам кредиты по субсидированным ставкам (в районе 6-7 процентов годовых), отмечал глава по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов. Несмотря на это, дальнейшие перспективы китайских автопроизводителей в России остаются туманными на фоне общего подорожания машин, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и регулярного повышения утильсбора, сходятся во мнении эксперты. По итогам 2025 года суммарная реализация иномарок из КНР в стране, полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, просядет на 15-17 процентов.

